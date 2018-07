Wereldkampioenschap Zeezeilen op Scheveningen. “Wij willen iedere Scheveninger of Hagenaar de zee op krijgen.”

Na de Volvo Ocean Race is het tijd voor het WK Zeezeilen op Scheveningen. Voor jong talent dus het ideale moment om heel hard te oefenen, tijdens een gratis zee zeil clinic, en de kunst van de professionals af te kijken. “Ik vind zeilen gewoon super leuk, maar ik vind het sturen nog wel moeilijk”, lacht een meisje.

Van 12 juli tot en met 20 juli is Den Haag het strijdtoneel van het wereldkampioenschap zeilen. Volgens voorzitter Marcel Schuttelaar is er op het evenemententerrein voor ieder wel wat wils. “Bezoekers kunnen de zeilraces bekijken vanaf de kant, maar kunnen ook een bezoek brengen aan de Race Village, waar allemaal kraampjes en foodtrucks staan. ” Voor kinderen worden er speciale zeil -en watersportclinics georganiseerd.

Naast dat er tijdens het evenement op topniveau gezeild wordt door professionele zeilers, benadrukt Schuttelaar dat het belangrijk is dat de jonge generatie ook in contact komt met de sport. “Het is onze droom om uiteindelijk iedere Scheveninger of Hagenaar de zeer op te krijgen en daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen.”