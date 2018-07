Zwaargewonde bij steekpartij Hobbemaplein

Op het Hobbemaplein in Transvaal is dinsdagmiddag een man zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Er is een verdachte aangehouden, bevestigt de politie.

Volgens nieuwssite Regio15 vond de steekpartij plaats in een slagerij en zou het slachtoffer langdurig zijn gereanimeerd. Daarna is de man met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Het plein was enige tijd afgezet.

Het is nog niet bekend wat de aanleiding voor de steekpartij was. De politie vraagt getuigen en omstanders die iets hebben gezien of gehoord contact op te nemen.