Den Haag FM-presentator Justin Verkijk hals over kop weg uit uitzending na telefoontje van zwangere echtgenote

Den Haag FM-presentator Justin Verkijk heeft woensdagochtend hals over kop de studio moeten verlaten na een telefoontje van zijn zwangere echtgenote.

Al wekenlang hielden Justin en co-presentator Rogier Heimgartner er rekening mee dat Justin plots weg zou moeten als zijn vrouw zou gaan bevallen van hun tweede kind. Maar dat dat midden in de uitzending zou gebeuren, was toch nog een verrassing.

Vlak voordat toernooidirecteur Reinder Nummerdor van het EK Beachvolleybal zou worden geïnterviewd in het programma Haagse Ochtendradio, nam Justin “met het hart in mijn keel” tijdelijk afscheid van de luisteraars. “Ik ga weg en ben over een week of drie terug. Ik ga volgens mij een zoontje krijgen.”

Luister hier naar het fragment uit Haagse Ochtendradio.