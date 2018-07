Duitse minister Peter Altmaier houdt tiende HJ Schoo-lezing, in het Nederlands!

Op donderdagavond 6 september houdt de Duitse minister Peter Altmaier de tiende HJ Schoo-lezing in Theater Diligentia in Den Haag. Altmaier, die in het Nederlands zal spreken, was jarenlang de rechterhand van bondskanselier Angela Merkel. Sinds maart is hij minister van Economische Zaken en Energie.

Eerder was Altmaier onder meer minister van Milieu, Natuurbescherming, Bouw en Reactorveiligheid en chef van het Bundeskanzleramt. De zestigjarige jurist werkte voor de Europese Commissie in Brussel en spreekt behalve Duits en Nederlands ook vloeiend Frans en Engels.

De HJ Schoo-lezing, waarmee Elsevier Weekblad jaarlijks het politieke seizoen opent, is genoemd naar HJ Schoo, de in 2007 op 61-jarige leeftijd overleden voormalige hoofdredacteur van Elsevier. Schoo was eerder adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant en uitgever van Vrij Nederland en Opzij.

Foto: Olaf Kosinsky