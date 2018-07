Energiefraude, brandgevaar en crowdfunding Orlando Boldewijn in Dossier Mastenbroek

Het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM besteedt woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur onder meer aandacht aan de gevolgen van energiefraude door hennepteelt. Boswachter Lieke Verhoeven waarschuwt voor brandgevaar en er wordt een oproep gedaan om geld te doneren voor de onlangs gehouden stille tocht voor Orlando Boldewijn. De organisatie komt door omstandigheden nog 800 euro te kort.

Per jaar wordt voor 200 miljoen euro aan stroom illegaal afgetapt voor wietplantages. In Dossier Mastenbroek aandacht voor de gevolgen, maar ook de aanpak. Peter Jans Rat is gast in Dossier Mastenbroek. Hij is voorzitter van het Platform Energiediefstal en verbonden aan Enexis Netbeheer, een van de zeven netbeheerders in Nederland.

Boswachter Lieke Verhoeven waarschuwt om geen open vuur te ontsteken in parken, duinen en natuurgebieden. In Dossier Mastenbroek neemt Lieke de laatste actuele stand van zaken door, want ondanks alle waarschuwingen, ontstaan er nog vaak brandjes.

Tijdens de Stille Tocht voor Orlando Boldewijn zijn door de organisatie enige kosten gemaakt. Er werd onder meer een podium gehuurd en een geluidsset. De kosten zouden gezamenlijk gedragen worden, maar helaas zijn enkele ‘gulle gevers’ afgehaakt. Dit betekent dat de kosten voor een groot deel voor rekening komen van de hoofdorganisator. Er is daarom een bescheiden crowdfunding georganiseerd. Het gaat in totaal om een tekort van zo’n 800 euro.

Journalist Martijn Mastenbroek presenteert elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM het misdaadprogramma Dossier Mastenbroek. Het programma staat in het teken van Haagse misdaadzaken, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld cybercrime en drugs- en jeugdproblematiek in de stad. Met studiogasten, hulpverleners en professionals uit het veld worden actuele en uiteenlopende thema’s besproken.