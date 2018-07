Gemeentelijke aandelen Eneco eind dit jaar in de verkoop

Het verkoopproces van energiebedrijf Eneco gaat vanaf eind dit jaar daadwerkelijk van start. Daarvoor beginnen na de zomervakantie eerst oriënterende gesprekken met potentiële kopers. Dit schrijven de wethouders en burgemeester Krikke aan de gemeenteraad.

Den Haag is grootaandeelhouder met een belang van 16,55 procent in het energiebedrijf. De coalitie wil de opbrengst van de aandelen gebruiken voor investeringen in duurzaamheidsprojecten, de energietransitie en bereikbaarheidsplannen. Het is een breuk met het beleid van de vorige gemeenteraad die tegen stemde. Wethouder Rachid Guernaoui van Financiën verplaatste de gemeente Den Haag eind vorige maand alsnog naar de commissie van verkopende aandeelhouders.

Belofte

Volgens de oppositie deed hij dat zonder een besluit van de gemeenteraad en vroegen hier een extra raadsvergadering over aan. Guernaoui is het oneens met de oppositie. Hij vindt dat wat hij doet een bevoegdheid van het college is, waar de raad niet over hoeft te beslissen. Wel beloofde hij de raad in de toekomst mee te nemen in het verkoopproces. Guernaoui heeft nu een brief aan de gemeenteraad geschreven om die belofte in te lossen.

Uiterlijk eind 2019 verwacht de aandeelhouderscommissie (AHC) dat de aandelen verkocht zijn. De voorzitter van die commissie, de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser waarschuwt er wel voor dat gemeenten zich niet te snel rijk moeten rekenen.