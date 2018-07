Grootste apenkooi-event van Nederland komend weekend in Scheveningen

Komend weekend organiseert health- en fitness platform OneFit een gratis toegankelijk apenkooi-event op het strand van Scheveningen.

Na eerdere edities in parken in Rotterdam en Utrecht en in en hal in Amsterdam, is het nu tijd voor de eerste strandeditie van het evenement in Den Haag. Deelname aan het grootste outdoor apenkooi-event van Nederland is gratis.

Apenkooien is momenteel één van de meest populaire lessen die bij OneFit worden aangeboden. Vorig jaar waren er alleen al via OneFit 4.500 unieke bezoekers die door middel van deze old school sport stoom wilden afblazen.