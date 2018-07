Haagse Joel Hernández werkt aan alternatief voor Facebook: Openbook

De jonge Haagse ondernemer Joel Hernández gaat proberen het bijna-monopolie van Facebook te doorbreken met een eigen sociaal platform genaamd Openbook.

Met een crowdfundingsactie op Kickstarter probeert Hernández geld in te zamelen voor het bouwen van het sociaal netwerk. Hij heeft ruim 116.000 dollar nodig, waarvan nu al bijna 12.000 is opgehaald. Hernández hoopt Openbook voor de zomer van 2019 beschikbaar te kunnen maken voor Android en iOS.

De Hagenaar wil vooral op het gebied van privacy Facebook de loef afsteken. “We gaan geen gebruikersdata verzamelen”, zegt hij tegen het blad Computer Idee. “Openbook moet een soort kruising worden tussen Facebook, Twitter en LinkedIn. Liefst nog wat gemakkelijker en leuker in het gebruik.” Gebruikers zullen makkelijk hun timeline uit bijvoorbeeld Facebook kunnen importeren in Openbook.

“Bedreiging voor onze vrijheid”

Openbook werd geboren uit frustratie over bestaande platforms, zegt Hernández in het tijdschrift. “Ze gooien onze persoonlijke gegevens te grabbel door ze per opbod te verkopen aan dubieuze partijen die ons in een hokje stoppen en manipuleren. In theorie verbinden ze mensen, maar in de praktijk wakkeren ze tegenstellingen aan door gebruikers alleen maar nieuwsberichten voor te schotelen die hun wereldbeeld verder bevestigen. Ze zijn daarmee een bedreiging voor onze vrijheid, vrede, en democratie. Openbook wil daar verandering in brengen.”