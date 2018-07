Trainer Groenendijk niet tevreden over voorbereiding ADO Den Haag: “Als dit zo doorgaat hebben we een probleem”

Honderdste geboortedag Nelson Mandela herdacht met wandeling door Den Haag

Nelson Mandela zou deze woensdag honderd jaar zijn geworden. Zijn geboortedag wordt herdacht met een wandeling door Den Haag.

De Nelson Mandela Walk The Hague is een initiatief van Hagenaars Suzan Girbaran, Tjetan Kartaram en Frank Kanhai in samenwerking met de Zuid Afrikaanse ambassade. “Ik hoef niet uit te leggen waarom deze man dat verdient”, zegt mede-organisator Marko Fehres op Den Haag FM. “Hij had een enorme betekenis voor Zuid-Afrika maar zeker ook voor de rest van de wereld.”

Om 19.00 uur wordt er verzameld in de foyer van Omniversum aan de President Kennedylaan. Daar zal de Zuid Afrikaanse ambassadeur Bruce Kaloane een welkomstwoord uitspreken in aanwezigheid van onder meer wethouder Kavita Parbhudayal, oud-wethouder Rabin Baldewsingh en voormalig topatleet Neli Cooman. Daarna wordt een krans gelegd bij het standbeeld van Mandela en start de wandeling. Om 20.15 uur zijn de wandelaars weer terug in de foyer van Omniversum en krijgen de deelnemers een medaille.

