Indonesisch restaurant Garoeda gooit de handdoek in de ring, zaak staat te koop

Het beroemde Indonesisch restaurant Garoeda aan de Kneuterdijk staat te koop. Tegen Omroep West zegt de 71-jarige eigenaar Peter ’t Mannetje geen zin meer te hebben.

“Ik ben het zat en wil wat meer vrije tijd”, aldus ’t Mannetje. “Ik heb gewoon de leeftijd bereikt dat ik ermee wil stoppen.” Garoeda bestaat al sinds 1949. Ruim 35 jaar geleden nam ’t Mannetje het bedrijf over. Nu wil hij stoppen met werken. Volgens de restauranteigenaar zijn er al geïnteresseerden geweest, maar “we konden niet tot een overeenstemming komen”.

Het restaurant staat te koop voor 472.500 euro. Wie Garoeda koopt, betaalt onder meer voor de inventaris en goodwill. Het personeel moet ook worden overgenomen. Het gebouw waarin Garoeda zit, aan de Kneuterdijk, is een huurpand.

Onder verscherpt toezicht

Garoeda kwam de afgelopen tijd meerdere keren in het nieuws. De hygiëne in het restaurant liet te wensen over. Ruim een jaar geleden moest de zaak per direct dicht. Garoeda stond toen al een tijdje onder verscherpt toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Een paar dagen later mocht de zak alweer open. Toen zei de NVWA dat de hygiëne in de keuken goed was.

Foto: Jurjen Drenth (Den Haag Marketing)