Migratiemuseum overweegt stap naar de rechter om terugtrekken subsidie aan te vechten

De initiatiefnemers van het Migratiemuseum, in het voormalige Theater Concordia aan het Hoge Zand, leggen zich niet neer bij het besluit van het nieuwe stadsbestuur om de eerder toegezegde subsidie voor het museum weer in te trekken.

Vlak na de gemeenteraadsverkiezingen bleek dat het nieuwe college van burgemeester en wethouders het plan voor het Migratiemuseum teruggedraaide. Het museum was een initiatief van toenmalig PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh. Aan het Migratiemuseum was al 300.000 euro overgemaakt. In totaal zou de gemeente de komende tien jaar zo’n 2,7 miljoen euro steken in de nieuwe kunstinstelling.

Voorzitter Wim Manuhutu van de Stichting Migratiemuseum laat aan de krant Den Haag Centraal weten officieel bezwaar te hebben aangetekend bij de gemeente tegen die beslissing. Als dat geen resultaat heeft, overweegt de stichting naar de rechter en de Raad van State te stappen.

