Toernooidirecteur Reinder Nummerdor hoopt op Nederlands succes tijdens EK Beachvolleybal

Het EK Beachvolleybal is in volle gang. In Utrecht, Rotterdam, Apeldoorn en Den Haag zij pop-up stadions gebouwd om de strandsport in de binnenstad te laten plaatsvinden. Het Haagse stadion staat in het Zuiderpark naast de Sportcampus.

Toernooidirecteur en 349-voudig volleybalinternational Reinder Nummerdor legt woensdagochtend op Den Haag FM uit waarom de organisatie voor deze oplossing kiest in plaats van gebruik te maken van het Scheveningse Beach Stadium. “Naast het beachvolleybal organiseert Nederland ook het jeugd EK en het WK Zitvolleybal”, zegt Nummerdor, zelf drie keer Europees Kampioen beachvolleybal, in het programma Haagse Ochtendradio. “Die andere evenementen vinden plaats in de Sportcampus. We willen alles op hetzelfde terrein organiseren, dus hebben we ervoor gekozen een stadion naast de campus te bouwen.” Ook het weer speelt een belangrijke rol. “Als het heel slecht weer is komen de toeschouwers niet naar het strand. Bovendien staat er landinwaarts een stuk minder wind.”

Nederland is volgens Nummerdor een van de favorieten op het EK. Vooral het Haagse duo Brouwer-Meeuwsen maakt volgens de directeur een grote kans. “Die behoren echt tot de absolute wereldtop. Voor minder dan goud doen ze het niet.” Het EK Beachvolleybal duurt nog tot en met zondag. Aanstaand weekend is het finale weekend, alle wedstrijden worden dan in Den Haag gespeeld. ”

Luister hier naar het interview met Reinder Nummerdor op Den Haag FM.