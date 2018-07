Trainer Groenendijk niet tevreden over voorbereiding ADO Den Haag: “Als dit zo doorgaat hebben we een probleem”

De voorbereiding van ADO Den Haag op het nieuwe seizoen loopt alles behalve lekker. De Haagse club verloor al van de amateurs uit Goes en ook dinsdagavond bleek FC Dordrecht op het terrein van Laakkwartier met 2-0 te sterk. “Het komt niet vanzelf. Als we denken het zo te kunnen winnen dan maken we een grote fout. Dat moet er echt uit anders hebben we in de competitie een probleem”, zegt trainer Fons Groenendijk.

De spelers lijken zich minder zorgen te maken. “Ik heb liever deze wedstrijd nu, dan is het misschien een wake-up call”, zegt Nasser el Khayati. Ook aanvoerder Aaron Meijers is nog niet ongerust. “Ik til nooit zo zwaar aan de voorbereiding. We hebben nog een klein maandje tot het begin van de competitie.” In die maand moet er volgens Meijers vooral aan de afronding worden gewerkt: “We hebben te veel kansen nodig.”

ADO speelt zaterdag wederom op het terrein van Laakkwartier een oefenwedstrijd tegen Top Oss. Verder speelt de ploeg van Groenendijk nog oefenwedstrijden tegen het Griekse Panathinaikos en Aris Thessaloniki. Op 12 augustus begint ADO de competitie tegen FC Emmen.