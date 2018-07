Zonnigheid en strandsfeer bij Theater Dakota: veel kinderen doen mee aan Dakota Zomerweek

Midden in de stad met je tenen in het zand, dat kan deze hele maand bij Theater Dakota. Daar is namelijk een heus stadsstrand opgebouwd. En er wordt niet alleen geluierd, want in het kader van de Dakota Zomerweek zijn zo’n 80 kinderen uit heel Escamp deze week druk bezig om in vier dagen een hele zomervoorstelling in elkaar te zetten.

Het doel van de Dakota Zomerweek is om meer kinderen al jong in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. De deelnemers zijn verdeeld in verschillende groepen en volgen elke dag workshops op het gebied van muziek, dans, theater of beeldende vorming (decor bouwen). Donderdag komen alle groepen bij elkaar om daar één mooie zomervoorstelling van te maken. Hard werken dus! “Ja, het is wel lastig om in één week een voorstelling in elkaar te zetten”, vertelt Joeley. “Zeker als je, zoals nu, nog maar twee dagen hebt!”

‘Super leuk om te doen’

En vinden de kinderen het geen probleem om zo hard te werken in de eerste week van hun zomervakantie? “Nee, zeker niet”, aldus Amina. “Het is echt super leuk om dit te doen en te zien hoe je met je creativiteit kan bezig zijn.”

De voorstelling is donderdag om 17.00 uur en om 19.00 uur te zien op het podium van Dakota. Het stadsstrand blijft nog de hele maand juli liggen.