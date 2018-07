Actrice/presentatrice Jessica Mendels schrijft suikervrij kinderboek

Actrice/presentatrice Jessica Mendels gooit het over een hele andere boeg. Woensdag presenteerde ze haar eerste kinderboek: ‘Illie Billie is jarig’. De muzikale omlijsting van het boek wordt verzorgd door Tim Akkerman. Donderdagochtend waren ze samen in te gast bij Rogier Heimgartner in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

“Illie Billie is de koosnaam van mijn oudste dochter Ilse”, zegt Jessica. “Het is de bedoeling dat er meer boeken komen. Een van de andere figuurtjes, Keesie Beesie, krijgt waarschijnlijk ook een eigen boekje. Die is vernoemd naar mijn andere dochter Eva Keesje.” Bij het boekje zit een cd-single van Tim Akkerman met de titelsong. “Jessica had altijd de droom om dit met haar vader te doen”, zegt Tim. “Die is er helaas niet meer en toen heeft ze mij gevraagd, een hele eer.” Als er meer boekjes uitkomen zal Tim weer bijpassend nummers schrijven.

Het boekje is onderdeel van een lijn suikervrije producten met dezelfde naam. Mendels wil hiermee een signaal afgeven aan kinderen. “Ik wil laten zien dat het heel makkelijk is om feest te vieren zonder dat je toegevoegde suikers nodig hebt. Mijn dochter en ik hebben allebei diabetes en kunnen zonder medicatie leven door geen suikers en zoetstoffen te eten.” Veel figuurtjes die in Illie Billie voorkomen hebben een voedselallergie. ‘Illie Billy is jarig’ is voor kinderen van nul tot zeven jaar.

