FOTOSERIE: Honderdste geboortedag Nelson Mandela herdacht met wandeling door Den Haag

Nelson Mandela zou afgelopen woensdag honderd jaar zijn geworden. Zijn geboortedag werd herdacht met een wandeling door Den Haag.

De Nelson Mandela Walk The Hague is een initiatief van Hagenaars Suzan Girbaran, Tjetan Kartaram en Frank Kanhai in samenwerking met de Zuid Afrikaanse ambassade. Er werd verzameld in de foyer van Omniversum aan de President Kennedylaan. Daar sprak de Zuid Afrikaanse ambassadeur Bruce Kaloane een welkomstwoord uit in aanwezigheid van onder meer wethouder Kavita Parbhudayal, oud-wethouder Rabin Baldewsingh en voormalig topatleet Neli Cooman. Daarna werd een krans gelegd bij het standbeeld van Mandela en startte de wandeling.

Om 20.15 uur kwamen de meeste wandelaars weer terug in de foyer van het Omniversum en kregen zij een medaille uitgereikt.

Foto’s: Richard Mulder

Nelson Mandela WalkRichard Mulder Fotografie 2018-07-18017 Nelson Mandela WalkRichard Mulder Fotografie 2018-07-18016 Nelson Mandela WalkRichard Mulder Fotografie 2018-07-18015 Nelson Mandela WalkRichard Mulder Fotografie 2018-07-18013 Nelson Mandela WalkRichard Mulder Fotografie 2018-07-18012 Nelson Mandela WalkRichard Mulder Fotografie 2018-07-18011 Nelson Mandela WalkRichard Mulder Fotografie 2018-07-18010 Nelson Mandela WalkRichard Mulder Fotografie 2018-07-18008 Nelson Mandela WalkRichard Mulder Fotografie 2018-07-18005 Nelson Mandela WalkRichard Mulder Fotografie 2018-07-18003