Haagse blinden konden weg naar aangepaste stembureaus niet vinden

Maar 26 van de 11.000 Hagenaars met een visuele beperking hebben gebruik gemaakt van de speciale voorzieningen in stembureaus tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart werden door de gemeente Den Haag voor het eerst acht stembureaus speciaal ingericht voor mensen met een visuele beperking. Met speciale apparatuur konden zij op deze stembureaus zelfstandig stemmen. Als experiment stond in elk stadsdeel een stembureau met de hulpmiddelen.

Uit de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen die het stadsbestuur deze week naar de gemeenteraad heeft gestuurd blijkt dat slechts 26 kiezers gebruik hebben gemaakt van de voorzieningen. Een succes volgens het stadhuis. “Zowel de kiezers als de belangenorganisaties zijn erg tevreden over de inzet en het gebruik van de genoemde voorzieningen”, schrijft het stadsbestuur. “Daarom zullen we ook bij volgende verkiezingen één of meerdere speciale stembureaus inrichten met deze voorzieningen.”

Voorlichting en promotie

Den Haag telt ruim 11.000 mensen met een visuele beperking. Het aantal van 26 mensen die gebruik hebben gemaakt van de voorzieningen kan dus nog flink omhoog, geeft ook de gemeente toe. “We gaan fors inzetten op voorlichting en promotie onder de doelgroep.”