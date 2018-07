Haagse ontwerper Omar Munie ambassadeur van Plastic Soup Foundation

De bekende Haagse tassenontwerper Pmar Munie is benoemd als ambassadeur van de Plastic Soup Foundation. Op Facebook schrijft de Hagenaar vereerd te zijn met het verzoek. “Hoe vet is het om gevraagd te worden als ambassadeur van de Plastic Soup Foundation. Ik ben geen plastic guru maar ik ga met heel veel plezier en creativiteit deze rol vervullen!”

De milieuorganisatie zegt zelf juist trots te zijn op Omar. “Omar vindt duurzaamheid belangrijk en dat laat hij zien met de productie van zijn tassen. Dat is echter nog niet alles. Hij wil ook een einde maken aan de grote hoeveelheid plastic die er continu in onze oceanen belandt. Omar heeft een haat-liefdeverhouding met oceanen: hij vluchtte over zee vanuit Somalië en veel mensen die bij hem op de boot zaten, hebben het niet overleefd. Maar hier in Nederland woont Omar dicht bij de zee en vindt hij het heerlijk om over het strand en langs het water te wandelen. Het breekt zijn hart dat mensen hun afval op het strand gooien. Daarom hoefde Omar niet lang na te denken toen de Plastic Soup Foundation hem vroeg om ambassadeur te worden, hij zei meteen ja. Welkom, Omar!”

De Plastic Soup Foundation heeft meerdere ambassadeurs die de missie van de organisatie onder de aandacht brengen. Zo zetten ook DJ Oliver Heldens, windsurfer Dorian van Rijsselberghe, freediver Nanja van den Broek en zangeres Roos Blufpand zich in voor de Foundation.

Bronnen van plastic soup aanpakken

De Plastic Soup Foundation werd opgericht in 2011 en probeert de bronnen van de plastic soup aan te pakken, zoals microplastics in cosmetica en synthetische vezels uit kleding. De organisatie vraagt continu aandacht voor plastic soup via campagnes, nieuwsberichten en social media. Ook zijn lessen voor basisscholen en het voortgezet onderwijs ontwikkeld. De organisatie werkt samen met deskundigen, politici, organisaties, universiteiten en bedrijven.