Haagse Stadspartij niet blij met Israëlische streekbussen in Haagse regio

Het besluit van de Metropoolregio Den Haag Rotterdam om het busbedrijf EBS een concessie te geven om vanaf augustus 2019 tot en met december 2030 het streekbusvervoer in de regio Haaglanden te verzorgen, valt niet goed bij de Haagse Stadspartij.

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller meldt in schriftelijke vragen aan het stadsbestuur dat de aandeelhouder van EBS (Egged Bus Systems) het concern Egged Holding is, “dat in Israël het vervoer van en naar illegale nederzettingen verzorgd”. Volgens Wijsmuller “werkt Egged actief mee aan schendingen van het internationaal recht”. De Haagse Stadspartij zegt “geschrokken” te zijn van het feit dat de Metropoolregio “namens de gemeente Den Haag zaken doet met een bedrijf wat betrokken is bij het schenden van het internationale recht”.

Wijsmuller wil van het stadsbestuur weten of zij zijn mening delen “dat een bedrijf dat gelinkt is aan schendingen van het internationale recht niet thuishoort in Den Haag als internationale stad van vrede en recht’. Verder wijst hij er op dat de bezwarenprocedure tegen de verlening van de busconcessie nog loopt. “Welke mogelijkheden ziet het college om alsnog af te zien van de voorgenomen concessieverlening?”

Foto: Jaap Zijp (www.aquilina.nl)