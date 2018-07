UPDATE: Mariahoeve heeft weer stroom

De wijk Mariahoeve en directe omgeving is donderdag getroffen door een stroomstoring. Volgens een woordvoerder van netbeheerder Stedin zaten 1377 klanten een uur zonder stroom. De oorzaak was een defecte kabel.

De melding kwam omstreeks 14.16 uur binnen. Een uur later meldde Stedin dat monteurs het probleem hebben opgelost. “Alle klanten hebben weer stroom”, aldus de netbeheerder op Twitter.

Tramlijn 2,3 en 6 konden als gevolg van het incident even niet verder rijden dan naar het Centraal Station, meldt de HTM. Inmiddels zijn ze wel weer onderweg, maar met “gepaste snelheid”. Eerder vandaag hadden de trams in Den Haag ook al last van verstoringen.

Vast in lift

Volgens de nieuwssite Regio15 is winkelcentrum Het Kleine Loo ontruimd. De brandweer is uitgerukt omdat mensen in liften vast zouden zitten.

Foto: Tjeerd Spoor

Stroomstoring in #denhaag, wijk #burgen en Horsten. Sinds 14.16u zitten 1377 klanten zonder stroom. Monteurs Stedin werken aan herstel. — Stedin (@Stedin) 19 juli 2018

Stroomstoring in #denhaag, wijk #burgen en Horsten, #mariahoeve, om 15.15u opgelost door Stedin monteurs. Alle klanten hebben weer stroom. De oorzaak was een defecte kabel. — Stedin (@Stedin) 19 juli 2018