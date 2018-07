Politie trekt wapen bij aanhouding in Kortenbos

Staatsbosbeheer kapt bomen voor “gevarieerder en vitaler” Haagse Bos

Staatsbosbeheer gaat vanaf volgende week bomen kappen in het Haagse Bos. Het gaat om uitdunning van het bos, om andere bomen meer ruimte en licht te geven om te groeien. Daarmee blijft het bos vitaal en gevarieerd, en bovendien veilig voor de bezoekers.

Het Haagse Bos is in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd geraakt. Na de oorlog werden er vooral eiken en beuken geplant. Veel bomen zijn dus van dezelfde leeftijd, en dat maakt het bos kwetsbaar, zegt boswachter Jenny van Leeuwen. “Een gezond en toekomstbestendig bos heeft meer variatie nodig. Na de werkzaamheden ontstaat ruimte voor de bomen die blijven staan om te volgroeien én voor de volgende generatie bomen om zich te ontwikkelen en op te groeien.”

De uitdunning wordt gecombineerd met aanpak van de essentaksterfte. Alle essen in het Haagse Bos zijn door deze ziekte aangetast, en de bomen zijn niet te genezen. Zieke bomen kunnen makkelijk omvallen. Daarom worden essen die dicht langs paden staan verwijderd. “Het weghalen van de essen leidt tot gaten in het bos”, aldus de boswachter. “Deze gaten zullen binnen een jaar worden opgevuld met nieuwe inplant van linde, fijnspar, beuk, eik en struikvormers als lijsterbes, hazelaar en meidoorn. Hierdoor wordt het bos gevarieerder en bovendien: wat bos is, blijft bos.”

Fiets- en wandelpaden afgesloten

Tijdens het kappen kunnen fiets- of wandelpaden afgesloten zijn. Paden die beschadigd raken tijdens het werk worden daarna weer hersteld.

Foto: Jenny van Leeuwen