UPDATE: Tramverkeer in centrum komt weer op gang na stroomstoring

Het tramverkeer in het centrum heeft donderdagochtend enkele uren stil gelegen vanwege een stroomstoring. Inmiddels rijden de meeste trams weer hun gebruikelijke route, meldt de HTM. Reizigers wordt wel aangeraden om de website van HTM in de gaten te houden.

De lijnen 2, 3, 4 en 6 rijden nog wel om via Hollands Spoor. Volgens een HTM-woordvoerder “kunnen reizigers het centrum bereiken, maar zijn er mogelijk nog wel wat wijzigingen op bepaalde lijnen en mogelijk wat vertraging”.

“Eén van onze trams strandde vanochtend in het centrum door een geklapte stroombeugel. Vanwege de veiligheid is de stroom van enkele lijnen in het centrum afgehaald”, legt een HTM-woordvoerder uit.

Omleidingen

Volgens HTM rijden lijn 9, 11 en 12 de normale route. Lijn 15 en 16 komen wel langs het Centraal Station in Den Haag, maar rijden daarna terug naar Hollands Spoor. Of vervangend vervoer wordt ingezet, is nog niet bekend. Of er vervangend vervoer wordt ingezet, is nog niet bekend. Ook is het onduidelijk hoelang de problemen nog gaan duren.

Geen tramverkeer mogelijk in het centrum wegens een stroomstoring. — HTM Personenvervoer (@HTM_Reisinfo) 19 juli 2018

Luister hier naar het interview met Agnes Jansen op Den Haag FM.