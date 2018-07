Win je eigen feest in poppodium Paard

Na het overweldigende succes van afgelopen jaar, organiseert poppodium Paard opnieuw een wedstrijd waarbij Hagenaars hun eigen feest in de kleine zaal van het Paard kunnen winnen. Plus duizend euro om het uit te voeren!

Vorig jaar leverde de wedstrijd drie geslaagde feesten op: Molotov, The Love Hotel en Mama Africa. Dit jaar geeft dé popzaal van Den Haag opnieuw mensen de kans om hun droomfeest waar te maken. “Altijd al gedroomd van jouw perfecte feest, maar nooit de kans gekregen. Dit is hem, dus pak hem!” Het feest zal plaatsvinden in de kleine zaal waar 300 mensen in kunnen.

Om mee te doen aan de wedstrijd moet je jouw concept voor 7 september mailen naar info@paard.nl. De bedenkers van de leukste plannen worden uitgenodigd voor een gesprek. Meer informatie vind je op Paard.nl.

Jouw eigen unieke concept

“Bedenk jouw eigen unieke concept. Vertel in je mail wie je bent, wat de doelgroep is die je wilt bereiken en hoe je ervoor gaat zorgen dat deze doelgroep naar jouw feest komt. Maak een planning voor de promotie en een draaiboek voor de dag en avond zelf én vertel hoe je jouw budget van duizend zou besteden. Denk aan artiesten, promotie, decor et cetera. Kosten voor personeel, apparatuur en productie hoef je niet mee te rekenen, deze liggen bij het Paard.”