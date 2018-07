WINACTIE: Scoor een suikervrij Illie Billie-pakket met boek, cd-single én sausjes

Donderdagochtend waren actrice/presentatrice Jessica Mendels en zanger Tim Akkerman te gast in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM om te vertellen over ‘Illie Billie is jarig’, het eerste kinderboek van Jessica. Tim schreef een speciaal lied voor het boek. Den Haag FM geeft vrijdagochtend een uniek suikervrij Illie Billie-pakket weg, met het boek, de cd-single én twee heerlijke sausjes.

Om voedselallergie en ‘anders eten’ makkelijker bespreekbaar te kunnen maken, schreef Jessica Mendels dit boekje. ‘Illie Billie is jarig’ is een lief en toegankelijke kinderboek. In het boek maken kinderen op een speelse manier kennis met het kevertje Illie Billie, die geen suiker mag eten en haar vriendjes die bijna allemaal een voedselallergie hebben. ‘Illie Billy is jarig’ is voor kinderen van nul tot zeven jaar.

Wil jij het boek winnen, samen met het door Tim Akkerman gemaakt Illie Billie-lied, plus twee lekkere suikervrije sausen met Illie Billie op de verpakking? Vul dan hieronder je gegevens in en hou vrijdag je telefoon goed in de gaten. Rogier Heimgartner belt tussen 07.00 en 10.00 uur live op Den Haag FM met de winnaar.

