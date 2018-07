Zeeschildpad Ernie geniet van schoonmaak

Bij Sea Life Scheveningen kreeg donderdag de zeeschildpad Ernie een grote schoonmaak. Met een borstel werd het schild van de Ernie weer mooi gepoetst. “Hij vindt het heerlijk om geborsteld te worden en komt er ook speciaal voor langszwemmen”, zegt dierenverzorger Sander Griepsma.

In het wild groeit er vaak alg en zeepokken op een schild maar die van Ernie is eigenlijk puntgaaf. Het schoonmaken is dus eigenlijk om hem eens lekker te verwennen. “Vooral zijn nek is zijn favoriete plek, dus om hem te plezieren zullen we hem lekker vaak schoonmaken.”

De soepschildpadden zoals Ernie staan op de lijst van bedreigde diersoorten. Sea Life Scheveningen heeft de ze te leen van een kwekerij op de Kaaimaneilanden. Ernie is pas negen jaar oud, maar ze kunnen wel negentig jaar oud worden.

Foto: Sea Life