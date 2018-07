4.500 scoutingleden verzamelen op Zuiderstrand

Vanuit heel Europa komen 4.500 scoutingleden maandag naar het Zuiderstrand van Scheveningen voor de opening van de Roverway 2018. Dat is een internationaal evenement voor roverscouts dat eens per drie jaar georganiseerd wordt. “Als echte scouts overnachten we met zijn allen op het strand”, vertelde roverscout Marieke Demage op Den Haag FM.

Vanuit vijftig verschillende landen strijken de scouts neer op het strand voor de openingceremonie en overnachting. “Tot en met dinsdagavond spelen we spellen op het strand, wandelen we door de duinen en zwemmen we in de zee.” Daarna gaat de groep dinsdagavond in ploegen van vijftig uiteen om heel Nederland te verkennen. Naast plezier maken wordt er ook hard gewerkt. “We gaan niet alleen zingen rond het kampvuur, maar ook klimmen, abseilen en maatschappelijke doelen steunen.”

Het steunen van goede doelen en een handje helpen zijn fundamenten waar de scoutingverenigingen van over de hele wereld op rusten. “We vragen geen heitje, maar doen wel een karweitje.”

Foto: Facebook, Roverway 2018

