A4 bij Ypenburg tot maandagochtend afgesloten richting Rotterdam

De A4 in de richting Rotterdam is tot maandagochtend 05.00 uur ter hoogte van het knooppunt Ypenburg afgesloten. Tijdens de afsluiting wordt een onderdoorgang gemaakt onder dit deel van knooppunt Ypenburg. Die is straks nodig voor de Rotterdamsebaan.

Ook vanaf volgende week donderdagavond tot en met maandagochtend wordt de weg in de richting Rotterdam afgesloten Daarna volgen nog twee lange afsluitingen van donderdagavond 2 augustus tot en met maandag 6 augustus en om donderdagavond 9 augustus tot en met maandag 13 augustus.

Tijdens werkzaamheden worden damwanden geslagen in het dijklichaam waar de A4 op ligt, daarna wordt de grond onder de weg afgegraven en worden de nieuwe viaducten op hun plaats geschoven.

Nog twee afsluitingen

In augustus zijn er nog twee kortere afsluitingen, van vrijdagavond tien uur tot zondagochtend elf uur. Dan wordt de laatste laag nieuw asfalt aangebracht. Dat gebeurt van 17 tot en met 19 augustus in de richting Amsterdam en van 24 tot en met 26 augustus in de richting Rotterdam.

Foto: Google Maps