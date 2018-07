Banana Savannah en Pijke in eerste uitzending Hou je Haags! It’s Playtime! vanuit Max Guitar op Scheveningen

Den Haag FM zendt vanaf 27 juli elke laatste vrijdag van de maand uit vanuit Max Guitar aan de Doctor Lelykade op Scheveningen. Onder het motto ‘It’s Playtime’ besteedt het radioprogramma Hou je Haags! in deze locatie-uitzendingen extra veel aandacht aan Scheveningen en activiteiten die daar plaatsvinden. Zo komt elke maand de Stichting Popagenda Scheveningen vertellen over het actuele muziekaanbod in de badplaats.

In de eerste uitzending op vrijdag 27 juli treden singer/songwriter Pijke en de jonge Haagse band Banana Savannah (foto) op. Pijke de Grood is een singer/songwriter met een krachtige stem en karakteristieke nummers; van catchy refreintjes tot psychedelische interludes. Hij laat zich graag inspireren door bands als Oasis en Tame Impala. Vroeger was hij frontman van Crystal Water, nu is hij voornamelijk bezig met zijn solocarrière. Hij stond eerder op Sniester en speelde bij het afscheid van de legendarische Haagse straatmuzikant Chuck Deely. Met zijn eenvoudige, maar treffende melodieën en zijn krachtige stem weet Pyke mensen te raken én te overdonderen.

Voor het optreden van Banana Savannah wordt aangeraden je meest funky outfit uit de kast te halen, want er wordt gedanst op de muziek van deze jonge Haagse band. ‘Good vibes and positive energy’, dat is waar het bij deze groove-gerichte band om draait. De invloeden van bands als The Meters, Curtis Mayfield, en Parliament-Funkadelic zijn goed terug te horen in hun nummers en met hun hedendaagse kijk op de 70’s maken zij funk weer ‘fresh’.

Knallen!

“Het is heerlijk om op zo’n mooie locatie op Scheveningen radio te mogen maken”, zegt stationmanager Gerard van den IJssel van Den Haag FM. “We waren al langer op zoek naar een plek met een professioneel podium, waar we op termijn ook de grotere Haagse acts kunnen laten optreden.” In het radioprogramma treden al regelmatig acts op, maar dat zijn altijd akoestische optredens in de studio. “In Max Guitar kunnen we echt gaan knallen!”, zegt radiopresentator Rob Kemperman, die elke werkdag tussen 15.00 en 18.00 uur Hou je Haags! op Den Haag presenteert en ook de host is van de uitzendingen vanuit Max Guitar.

Gitaarwalhalla

Eigenaar Robbert van der Ende van Max Guitar is blij met de samenwerking met de Haagse stadsomroep. “Er gebeurt op muzikaal gebied heel veel op Scheveningen. Alleen al in onze eigen store zijn er regelmatig optredens en clinics door bekende muzikanten. Het is goed om daar structureel aandacht voor te vragen op Den Haag FM.” Van der Ende opende in 2015 de winkel bij de haven. In het gitaarwalhalla hangen honderden gitaren. Naast het optreedpodium midden in de winkel kan je ook terecht in het Max Café, waar je zelfs een lunch kan genieten. Behalve in Den Haag heeft Max Guitar ook een winkel in Utrecht.