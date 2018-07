Geen stress in stadhuis over mogelijk hittestress op kunstgrasvelden

Bewoners Laak klaar met schimmel in huis: “Genoeg is genoeg”

De bewoners aan de Trekweg in Laak zijn boos op woningcorporatie Vestia omdat ze vinden dat hun woningen niet genoeg worden onderhouden. Aan de Trekweg is er inmiddels een groot bord geplaatst met foto’s van vocht- en schimmelplekken en beschadigingen in de woningen. “We willen gewoon gezond kunnen wonen,” vertelde een bewoonster op Den Haag FM.

Al tijden wordt er aandacht gevraagd om de problemen met achterstallig onderhoud in de wijk op te lossen. Het lijdt in sommige gevallen zelfs tot gezondheidsklachten. “Mijn dochter heeft inmiddels astma door de schimmel. Mede daarom zijn we deze actie gestart met de affiches en het bord op straat.” Ook bewoners van andere straten in de wijk doen mee aan de actie. Wanneer er wat aan het onderhoud wordt gedaan is volgens heb niet duidelijk, maar de buurt laat het er niet bij zitten. “Ik heb ook iets anders in petto, maar wat dat is moet je even afwachten.”

Vestia heeft aangegeven in gesprek te zijn met de getroffen bewoners en en te werken aan een oplossing. “Begin juli hebben we bij drie woningen een proef gedaan door de muren te injecteren met en substantie om te zorgen dat vocht niet verder optrekt. Als dit succesvol blijkt wordt het door de hele wijk toegepast,” aldus Vestia. Medio augustus moet het bekend worden of de proef is geslaagd of niet.

Luister hier naar de bijdrage van verslaggever Rabin Iseger op Den Haag FM.