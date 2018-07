Boswachter waarschuwt voor brandgevaar in Haagse bossen en duinen

De verwachting is dat er de komende veertien dagen ook geen neerslag zal vallen. Wat boswachter Lieke Verhoeven betreft een prima moment om te gaan wandelen in de Haagse natuur, maar ze waarschuwt ook voor de gevaren.

“Het weggooien van een sigaret, het ontbranden van een barbecue of open vuur kan grote gevolgen hebben voor de natuur”, zo vertelde ze woensdagavond in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM. De boswachter vertelde ook dat zelfs een plastic flesje kan zorgen voor brand. “Dat kan werken als een vergrootglas”, aldus Lieke.

Er zijn de laatste weken behoorlijk wat kleine brandjes geweest, maar voorlopig is de situatie in de Haagse regio nog beheersbaar. Lieke vraagt aan recreanten om waakzaam te zijn en bij een brand meteen 112 te bellen. “De exacte locatie is overigens handig te vinden met je mobieltje. Zo kun je meldkamer precies vertellen waar je staat.”

