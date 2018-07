Cultuurprofiel regio Den Haag in november naar Rijk

De oproep van gemeenteraadslid Det Regts van de VVD aan cultuurwethouder Robert van Asten om snel met het Rijk in gesprek te gaan over het nieuwe cultuurbeleid, heeft effect gehad.

Vorige maand lanceerde minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur het nieuwe landelijke cultuurbeleid. Dat is erop gericht om de regionale en stedelijke profielen te versterken. Met een eigen profiel kan een regio zich onderscheiden en kan er samenwerking met de andere regio’s gezocht worden. De minister vraagt de stedelijke regio’s om mee te denken over de profielen. Regts riep het stadsbestuur op om hier snel aan mee te doen. “Het is voor de toekomst van het culturele aanbod van onze stad erg belangrijk dat we snel aanhaken bij de plannen van de minister zodat we kunnen meedenken over het profiel van Den Haag”, aldus Regts. “Zodat we Den Haag als cultuurstad echt goed op de kaart kunnen zetten.”

Wethouder Van Asten schrijft nu aan de gemeenteraad dat een extern bureau in ingeschakeld om, samen met het culturele veld, aan de slag te gaan met het opstellen van het profiel van de regio Den Haag. “Dit regioprofiel moet in oktober gereed zijn voor verzending naar de minister op uiterlijk 1 november.” In september zal hierover eerst nog een overleg zijn met leden van de gemeenteraad.

“Betekenis van Den Haag is groot”

“Den Haag als stad en regio bezit een culturele infrastructuur met een lokale, regionale en (inter)nationale betekenis”, schrijft Van Asten. “Met een kwalitatief en veelzijdig cultuuraanbod dat aantrekkelijk is voor de verschillende publieksgroepen in en buiten Den Haag. De betekenis van Den Haag als regio is groot, juist ook door de grote diversiteit aan cultureel aanbod in de verschillende gemeenten.”

Foto: Jurjen Drenth (Den Haag Marketing)