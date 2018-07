Dierenambulance draait overuren door vakantie en hitte

De zomervakantie is voor de dierenambulance een van de drukste periodes van het jaar. Ook dit jaar zijn er aan het begin van de schoolvakantie in Den Haag al meer meldingen dan normaal. “We hebben maar zes telefoonlijnen, maar die staan allemaal roodgloeiend”, vertelde Henny Greven van de Dierenambulance Den Haag op Den Haag FM.

Volgens de Henny is de zomer altijd druk. “Er zijn jonge vogels, binnendieren die naar buiten mogen en mensen die hun huisdieren dumpen.” Zelfs de politie heeft zich gemengd in een van de dumpgevallen. Donderdagavond werd er een zwaar verwaarloosde hond aangetroffen in de Kranestraat in het centrum. “De politie doet onderzoek naar wie de eigenaar is van het hondje.”

Op dit moment hebben alle dieren het moeilijk, ook in het wild. “Laatst kwam er een meeuw binnen met brandblaren op zijn poten. Waarschijnlijk heeft hij op een te heet dak gestaan.” Het ziet er naar uit dat het nog drukker gaat worden bij de dierenambulance, want Den Haag lijkt vanaf volgende week een hittegolf te gaan meemaken.

Luister hier naar het interview met Henny Greven op Den Haag FM.