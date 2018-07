Bewoners Laak klaar met schimmel in huis: “Genoeg is genoeg”

Geen stress in stadhuis over mogelijk hittestress op kunstgrasvelden

Het gemeentebestuur lijkt zich geen zorgen te maken over fysieke risico’s die sporters zouden lopen door grote hitte op kunstgrasvelden. Volgens D66 in de gemeenteraad blijkt uit recent onderzoek dat kunstgras twee keer zo heet wordt in vergelijking met natuurgrasvelden en dat zorgt voor gezondheidsklachten.

Volgens onderzoeker Nathalie Theeuwes, werkzaam aan de Universiteit van Reading, kan ‘hittestress’ op kunstgras leiden tot huidaandoeningen, kramp, uitputting en hitteberoerte. D66 wilde van het stadsbestuur weten of in Den Haag meldingen zijn van slachtoffers als gevolg van hittestress op sportvelden. Het stadsbestuur laat nu weten geen reden te zien om in de stress te schieten. “Veruit de meeste kunstgrasvelden in Den Haag zijn ingestrooid met zand en kurk, of watervelden hetgeen minder gevoelig is voor hogere temperaturen.”

Bij de gemeente zijn geen cijfers bekend over mogelijke slachtoffers door hittestress. “Ook van de sportverenigingen ontvangen wij geen signalen op dit punt.”