Gemeente onderneemt geen actie tegen weghalen 121 Haagse brievenbussen door PostNL

De gemeente ziet geen reden om actie te ondernemen tegen het weghalen van 121 Haagse brievenbussen door PostNL. Het CDA in de gemeenteraad had daarom gevraagd.

Het weghalen van de brievenbussen werd mogelijk door een wetswijziging. Het Rijk heeft de wettelijke maximale afstand tot een brievenbus in stedelijk gebied vergroot van 500 naar 1.000 meter. Het CDA noemde dat “geen wenselijke situatie voor de ouderen of bewoners die slecht ter been zijn”.

Het stadsbestuur laat nu weten begrip te hebben voor het besluit van PostNL. “Om het versturen van brieven betaalbaar te houden, worden er daarom brievenbussen verwijderd.” Volgens de gemeente gaat het daarbij alleen om “brievenbussen waarbij de chauffeurs van PostNL constateren dat deze beperkt gebruikt worden”. Deze brievenbussen worden ofwel verwijderd ofwel verplaatst naar drukbezochte locaties zoals supermarkten, trein- of busstations en het begin van een woonwijk. “Op basis van deze informatie verwachten wij dat de overlast voor ouderen en bewoners die slecht ter been zijn zoveel mogelijk beperkt wordt”, aldus het stadsbestuur.

Welke brievenbussen blijven staan?

In totaal telt de stad straks nog 239 brievenbussen. Lees hier welke er blijven staan en welke er verdwijnen.