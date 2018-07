Geen stress in stadhuis over mogelijk hittestress op kunstgrasvelden

Gewapende overval op huis aan Melis Stokelaan

Een vrouw van 44 is donderdagavond in haar huis aan de Melis Stokelaan overvallen door twee mannen. Ze bedreigden haar met een vuurwapen.

Er volgde een worsteling waarna de daders ervandoor gingen. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.Volgens de politie waren beide mannen in het zwart gekleed en droegen ze een bivakmuts over hun hoofd.