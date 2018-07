Haagse Maarten haalt elfde medaille Nijmeegse Vierdaagse

De Nijmeegse Vierdaagse zit er op voor dit jaar, zo ook voor de Haagse deelnemer Maarten. Hij liep voor de elfde keer mee in het grootste wandelevenement ter wereld, vijftig kilometer per dag. “Vanochtend deden mijn voeten en benen wel echt pijn, maar dat nam gelukkig af tijdens het lopen”, vertelde Maarten Cordia op Den Haag FM.

Iedere dag belde Den Haag FM met Maarten over zijn beleving van de Vierdaagse. Deze 102de editie was een hele warme en droge, en dat heeft Maarten ook gemerkt. “Donderdag was echt een ramp, want het was enorm benauwd. Vandaag was er gelukkig nog een briesje.” Naast de vermoeide benen en voeten wat rust geven, mag er ook wel weer wat slaap ingehaald worden. Iedere dag verscheen Maarten met een vriend al om 04.00 uur aan de start. Ook zijn ouders liepen mee, maar zij liepen veertig kilometer per dag.

De laatste kilometers gingen eigenlijk als vanzelf. “Dan is het een grote feestende parade en weet je dat je het gehaald hebt.” Na het ontvangen van het kruisje heeft hij maar zin in één ding. “Zitten met een koud biertje. Daarna proberen naar huis te strompelen.”

Luister hier naar het laatste interview met Maarten Cordia op Den Haag FM.