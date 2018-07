Haagse politie met vijftig medewerkers bij Nijmeegse Vierdaagse

Met ongeveer vijftig medewerkers van de Politie Eenheid Den Haag is onze stad goed vertegenwoordigd in de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste dag van de Vierdaagse is bijna een feit. Tienduizenden wandelaars zijn op weg om dag vier te voltooien.

Ook de Haagse politiewoordvoerster Hilda Vijverberg loopt mee in de 102e editie van de wandeltocht. De politievrouw loopt voor de vierde keer mee. “Wij lopen de vier keer veertig kilometer en vertrekken steeds rond 03.30 uur in de nacht”, vertelde Vijverberg in het programma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM. Ook voor de goed getrainde politiemedewerkers is de Vierdaagse door het warme weer best zwaar dit jaar. “Wij houden elkaar goed in de gaten. De politiecap trekken wij ver over ons hoofd, we drinken veel water en smeren ons goed in.”

In totaal werden dit jaar er 47.000 startbewijzen uitgedeeld aan lopers, hetzelfde aantal als in 2017. Wel lag het aantal inschrijvingen hoger met 51.130 waardoor 4.130 personen teleurgesteld moesten worden. Uit 84 verschillende landen zijn lopers aanwezig, een recordaantal nationaliteiten.

Foto: Ger Loeffen (Wikipedia)

Luister hier naar het interview met Hilda Vijverberg op Den Haag FM.