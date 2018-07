VIDEO: Haagse terrassen bijna duurste van Nederland

Een terrasje pakken is bijna nergens in ons land zo duur als in Den Haag. Dat blijkt uit cijfers van het horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partner.

In onze stad kost een rondje, bestaande uit twee koffie, twee bier, twee fris en twee rosé gemiddeld 24,38 euro. Dat is 3,4 procent hoger dan vorig jaar. Landelijk is deze stijging 2,5 procent.

Alleen in Amsterdam ben je meer kwijt dan in Den Haag. In 020 betaal je voor dezelfde bestelling 25,10 euro. De goedkoopste terrasstad van Nederland is Zwolle (21,35 euro).