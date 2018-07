Haagse zanger Mike Peterson presenteert nieuwe single in club Wesley Sneijder

De Haagse zanger Mike Peterson vertrekt naar Ibiza om drie weken lang op te treden in club Xaxa. De zanger, onder andere bekend van tv-talentenjacht Topper Gezocht, zal elke avond een concert geven in de discotheek/restaurant van Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau van Kasbergen. Daar presenteert hij onder andere zijn nieuwe single, die volgende week uitkomt.

“Gelukkig gaan mijn vrouw en kinderen mee”, zegt Mike in het programma Haagse Ochtendradio. “Dan hebben we overdag lekker vakantie, en ’s avonds moet papa werken.” De trip naar het Spaanse eiland is het begin van een drukke zomer voor Peterson. Donderdag 23 en vrijdag 24 augustus staat hij op het Simonis podium tijdens festival Jazz in de Gracht. “Dat wordt mijn derde jaar op rij”, zegt Peterson. “Naast mijn Nederlandstalige repertoire zing ik wel vaker jazz.”

Die vrijdag heeft Mike geen tijd om te blijven hangen op het festival. ’s Avonds zingt hij op ‘Hollands Feest aan Zee’. “Het gaat goed met Den Haag. Er worden veel mooie evenementen georganiseerd in de stad.” Naast Mike Peterson treden onder andere Tino Martin, Wolter Kroes en Peter Beense op tijdens het festival.

Luister hier naar het interview met Mike Peterson op Den Haag FM.