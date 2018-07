Haal het kind in jezelf boven tijdens grootste apenkooi van Nederland

Komend weekend organiseert innovatieve sportapp OneFit een gratis toegankelijk apenkooi-event op het strand van Scheveningen. Het is de vierde editie van ‘Release the Beasts’, eerder werd het evenement al georganiseerd in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam.

Apenkooi is een activiteit die vaak tijdens gymlessen wordt gebruikt. De deelnemers gebruiken speeltoestellen, touwen en ballen. “Het is eigenlijk de grootste gymles van Nederland, maar dan voor volwassenen”, zegt Aimée de Vries van OneFit op Den Haag FM. “Alleen halen we de gymzaal naar buiten. Heel gaaf om dit op het strand te kunnen doen.” De meeste deelnemers zijn volgens Aimée tussen de 20 en 35. “Nergens sporten mensen zo fanatiek als tijdens het apenkooien. Het kind komt weer in jezelf naar boven.”

Release the Beast is zaterdagmiddag vanaf 12.30 uur op het Scheveningse strand ter hoogte van surfschool Hart Beach. Na afloop krijgen de deelnemers een gezonde lunch voorgeschoteld. Deelname is gratis, inschrijven kan hier.

