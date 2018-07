Liever Lokaal: Werk aan je strandbody! Ontdek bij welke sportscholen je profiteert van Hofpasvoordeel

Tekst: Yolanda Wevers van De Hofpas.

De Hofpas heeft meerdere interessante sportschoolpartners, die je kunnen helpen om deze zomer weer goed voor de dag te komen. Ontdek bij welke sportscholen je allemaal profiteert van Hofpasvoordeel en work that body!

Haguegym – een oldskool buurtgym net als vroegah! Geen massaal onpersoonlijk gedoe, maar een gezellige kleine gym met persoonlijke aandacht. Waar je terecht kan voor zowel je dagelijkse circuittraining als voor betaalbare personal training. Hofpasvoordeel €20 korting op achtweeks-trainingspakket.

BG Coaching – Breek Gewoontes Coaching om mensen zichzelf fit en gezond te laten voelen, zowel lichamelijk als geestelijk. Hofpasvoordeel: Je krijgt een intakegesprek plus twee personal training-sessies van 45 minuten voor €70 in plaats van €100.

Dacosta Trainingcenter – Een kleine sportstudio waar de nadruk wordt gelegd op persoonlijke begeleiding en kleine groepstrainingen. Hofpasvoordeel: Geen inschrijfkosten t.w.v. €20 en €70 korting op het Krav Maga-pakket.

The Fitness House – Fitness, aerobic, groepslessen, spinning en nog veel meer. Ruime sportschool, gevestigd op de hoek van de Laan van Nieuw Oost-Indië, met veel faciliteiten, moderne apparatuur en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leden. Hofpasvoordeel: Bij inschrijving van het Royal Card lidmaatschap betaal je de eerste zes periodes €29,95 per periode (i.p.v €39,95).

Livept Scheveningen – Personal training, groepstrainingen en revalidatietrajecten. Individuele training-, voeding- en leefstijlprogramma’s die toepasbaar zijn in het dagelijks leven. De trainingen zijn intensief, effectief en efficiënt. Hofpasvoordeel: Gratis proefles voor de groepstraining van Livept. Zowel op het strand, als in de studio.

Tennisvereniging Thor de Bataaf – Eén van de grootste tennisverenigingen van Nederland. Thor de Bataaf biedt voor ieder wat wils. Of je nu (beginnend) recreant bent of een fanatieke competitiespeler. Een toptalent bent of puur voor de gezelligheid komt. Voor jong en oud, in zomer en winter, binnen en buiten. Hofpasvoordeel: Geen entreegeld t.w.v. €35 bij inschrijving lidmaatschap of gratis een blik ballen bij een 10-rittenkaart van €75.

Lindobeach – Dé indoor beachlocatie voor top- en breedtesport, beachvolleybal, trainingen, toernooien, arrangementen, bedrijfsfeesten, beachvolleybalreizen, beachkorfbal, jeugdactiviteiten (onder meer een jeugdkamp en kinderfeestjes) en veel meer. Hofpasvoordeel: 10% korting bij het huren van een of meerdere Beachvolleybalvelden.

Rein Vitaal – Vitaliteitsprofessional middels personal training. Sla de handen ineen om doelen te bereiken op het gebied van leefstijl, beweging en gezondheid. Hofpasvoordeel: 10-rittenkaart personal training BTW-vrij.

Fitness Avenue – Meer dan een gewone sportschool. Alleen maar je ‘goed laten voelen’ is hier niet voldoende. Het belangrijkste is dat jij jouw doelen bereikt met plezier. Hofpasvoordeel: Gratis dagpas of Healthcheck naar keuze.

Curves Scheveningen – Curves is een uniek 30 minuten fitness concept, speciaal ontwikkeld voor vrouwen. Curves geeft je een complete cardio en krachttraining in slechts 30 minuten, waarbij je iedere keer tot 500 kilocalorieën verbrandt. Hofpasvoordeel: twee weken gratis sporten, t.w.v. €25.

Clubvit – Fitness Club voor alle leeftijdsgroepen die op een leuke en verantwoorde manier willen werken aan gezondheid, lichamelijke klachten of controle van het lichaamsgewicht, zoals afslanken of juist het creëren van meer spiermassa. Hofpasvoordeel: een voucher om twee weken gratis te sporten.

Zier Running – Hier vind je alles op het gebied van hardlopen. En als we zeggen alles, dan we bedoelen we ook echt alles. Zier Running is de hardloopwinkel van Den Haag. Hofpasvoordeel: 10% korting op schoenen en kleding gratis voetmeting t.w.v. €25 bij aankoop van schoenen.

Legend Fitness & Heath – Bij Legend heb je de mogelijkheid om jezelf en je gewoontes beter te leren kennen. Door middel van analyseren van vaste gewoontes maken ze een plan om drie pijlers (beter eten, beter bewegen, beter leven) te realiseren. Hofpasvoordeel: Kom drie maanden onbeperkt sporten voor €39 per maand (geen jaarcontract) en neem gratis iemand mee, drie maanden lang. Bovendien geen inschrijfgeld. (excl. Pole Fitness). De aanbieding is uitsluitend voor Hofpashouders.

Sportcentrum Forum Kwadraat – Zwemles, ouder en kindzwemmen, recreatief zwemmen, banenzwemmen, aquasportlessen (aquarobics/aquajoggen/trimzwemmen): er is veel keuze. Hofpasvoordeel: Ouder & Kind bij aanschaf van een 12 badenkaart 13e keer gratis.

Hatha-yoga en Meditatie – Stoelyoga, bijzonder geschikt voor mensen voor wie yoga op een mat geen optie is. Hofpasvoordeel: Eerste proefles gratis en 10% korting bij vooruitbetaling op een jaar- of kwartaalabonnement.

Praktijk voor Yoga en Meditatie Diana van Gelder – Een mooie, intieme praktijk waar vier dagen per week Hatha-yogalessen worden gegeven. Hofpasvoordeel: Gratis proefles t.w.v. €9,50.

Wake up Yoga – Een nieuw centrum voor yoga, meditatie en levenskunst midden in het Zeeheldenkwartier waar diverse yogavormen worden gegeven. Hofpasvoordeel: Vier proeflessen voor €20. De lessen dienen binnen zes weken te zijn gevolgd. Maximaal 1 proefstrippenkaart per persoon. Geldig voor alle reguliere lessen en alle combinaties zijn mogelijk.

Yogoya – Zwangerschapsyoga, persoonlijke begeleiding tijdens je zwangerschap. Gerichte adviezen over natuurlijke ondersteuning van de zwangerschap en bevalling. Hofpasvoordeel: gratis aromatouch hand technique behandeling bij inschrijving voor een van de lessen, workshops of cursussen.

Balanzs – Biedt een variatie aan yogalessen: van rustig tot intensief, er is een les voor iedereen. Hier staat plezier voorop en hoef je even helemaal niets behalve genieten van een fijne yogales. Hofpasvoordeel: Vijf yoga proeflessen voor €30. Alleen geldig als je nieuw bent bij Balanzs, lessen dienen binnen een maand gevolgd te zijn, lessenkaart is alleen in de studio te verkrijgen.

Meditation At The Beach – Iedere zaterdagochtend geleide meditaties bij strandpaviljoen At The Beach. Hofpasvoordeel: Drie keer per jaar speciaal voor pashouders een gratis meditatieworkshop t.w.v. €9.

Active Health Center Ypenburg & Leidschenveen – Biedt de kick-off naar een gezonde leefstijl waarbij jouw persoonlijke doelstelling en de betrokkenheid van Active Health Center centraal staan. Hofpasvoordeel: 1 week gratis Body & Mind lessen (pilates, yoga en active flow) volgen bij een club naar keuze (AHC Ypenburg of AHC Leidschenveen).

West Vliet Fitness – De sportclub voor de hele familie met meer dan 55 groepsactiviteiten per week waaronder yoga, yin yoga, yoga mix, power yoga en yoga 55+, zwangerschapsyoga en mama yoga. Hofpasvoordeel: 14 dagen gratis en vrijblijvend kennismaken en/of eerste maand gratis sporten. Geen inschrijfkosten t.w.v. €29,50.

Ook profiteren van deze en meer dan 600 andere voordelen? Vraag De Hofpas dan gratis aan! Je krijgt voordeel bij restaurants, uitjes en winkels in de regio van Den Haag.

www.hofpas.nl

Foto’s: De Hofpas, Rein Vitaal en Pixnio.com.