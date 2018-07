Bewoners Laak klaar met schimmel in huis: “Genoeg is genoeg”

Politiehond overmeestert messentrekker in Ypenburg

Bij een vechtpartij in Ypenburg heeft de politie donderdagavond een Hagenaar van 54 aangehouden. De man, bewoner van een groep voor begeleid wonen in de buurt, had tijdens een vechtpartij een mes getrokken.

Toen de politie aankwam vluchtte de man een huis binnen aan de Laan van Hoornwijck en weigerde het mes weg te gooien, aldus de politie.

Uiteindelijk moest de politie een hond inzetten om de man te overmeesteren. Hij is gebeten bij zijn aanhouding, maar de verwondingen waren “oppervlakkig”, daarom hoefde hij niet naar het ziekenhuis, zegt een woordvoerder van de politie.

Foto: Politie Den Haag