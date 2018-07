Veel klachten over rattenoverlast omgeving Catharinaland

In de afgelopen periode zijn bij de gemeente en woningcorporaties meerdere meldingen binnengekomen over rattenoverlast in de omgeving van Catharinaland in Mariahoeve.

Het gebeurt regelmatig dat de ratten ook overdag op straat of in het struikgewas gezien worden. Om deze overlast tegen te gaan nemen de gemeente, Vestia, Staedion en Haag Wonen maatregelen. Omwonenden wordt gevraagd ook mee te helpen. Zo is het belangrijk geen vogels te voeren of etensresten in de tuin te gooien. Ook wordt bewoners aangeraden geen huisvuil of vuilniszakken in de tuin of op de balkons te laten staan.

Komende maandag 23 juli organiseren de gemeente en woningcorporaties een informatiebijeenkomst onder de titel Kliekjesmiddag. Deze zal plaatsvinden in de speeltuin aan het Catharinaland. Buurtbewoners kunnen daar met medewerkers van de gemeente en de woningcorporaties praten over de overlast. Omwonenden hebben een uitnodigingsbrief ontvangen.