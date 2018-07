Haal het kind in jezelf boven tijdens grootste apenkooi van Nederland

WINACTIE: Gratis met drie vrienden naar Milan Summer Festival in Zuiderpark

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor het Milan Summer Festival, dat van vrijdag 3 augustus tot en met zondag 5 augustus plaatsvindt in het Zuiderpark. Wil jij met drie vrienden naar het festival? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Het Milan Summer Festival is een van de grootste multiculturele openluchtfestivals van Europa. Het grensoverschrijdende festival slaat een brug tussen de sfeervolle culturen die ons land rijk is, van Nederlands tot Hindoestaans, van Caribisch tot Indisch. Het evenement vindt al drie decennia in Den Haag plaats en weet ieder jaar opnieuw te verrassen met muziek, dans, kunst, sport, gezondheidszorg en lekker eten.

Op vrijdag treden onder anderen Beat Machine, Nisha Madaran, New Eagles, Passion en Freddy Moreira op. Zaterdag staan acts geprogrammeerd als Face2Face, Mastie, Beat Rockerz, Firstman, Aptijt, Umeed, The Indian Eagles en Bathak Power. Op de zondag zijn er onder meer optredens van Gentle, Express, Awaaz, Mike Motion, Natraj en Dewindersingh. Download hier het programmaboekje.

Winactie

Wil jij met drie vrienden naar het festival, op een door jou zelf te bepalen dag? Vul dan snel hieronder je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen elke dag live op Den Haag FM met de winnaars van de vrijkaarten.

www.milansummerfestival.nl

