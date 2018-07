Groep de Mos wil zebraklok snel terug de binnenstad in

Groep de Mos in de de Haagse gemeenteraad wil dat de bekende zebraklok snel weer een prominente plek in de binnenstad krijgt. Het in 1977 geplaatste kunstwerk van Jaap Karman moest weg bij treinstation Den Haag Centraal, vanwege de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Maar dat heeft flinke vertraging opgelopen.

De klok staat sinds juli 2016 tijdelijk op een werf op de Binckhorst (foto). Voor gemeenteraadslid Arjen Dubbelaar heeft dat nu lang genoeg geduurd. Hij weet wel wat plekken op te noemen waar de klok zou kunnen staan. “Zet hem zolang op de Turfmarkt. Tussen het stadhuis en Den Haag Centraal is wel een mooi plekje te vinden. Hier lopen dagelijks heel veel mensen voorbij, die graag willen weten hoe laat het is.”

Als de bouw van de fietsenstalling onder het Koningin Julianaplein klaar is, gaat de klok weer terug naar zijn oude plek. Wanneer dat is, is onduidelijk. Voor de derde keer is een vertraging opgetreden in de bouw van de megastalling, werd onlangs door de gemeente bekendgemaakt.

Foto: Sonja Assenberg-Staarthof