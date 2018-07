Paleistuin wekelijks overspoeld met honderden yogaliefhebbers

Wie in de zomermaanden op zondagochtend in de Paleistuin loopt, waant zich in een waar yoga-walhalla. Wekelijks togen enkele honderden Haagse yogaliefhebbers naar het park tussen Paleis Noordeinde en de Prinsessewal om mee te doen aan de gratis yogales van Balansz.

Het idee komt van Zsoka Bernard, yogadocent van Balansz. Twee jaar geleden begon ze met het geven van de yogabijeenkomsten in de Paleistuin. Toen nog met een bescheiden clubje, maar inmiddels trekt de buitenles wekelijks zo’n 200 deelnemers. “Het klinkt misschien wat zweverig, maar mijn doel is echt om een miljoen mensen aan het yogaën te krijgen”, zegt Bernard. Da’s een mooi statement, maar de enorme populariteit maakt dat de yogales nu al bijna uit z’n voegen barst, beaamt ook Zsoka. “De docent moet echt z’n best doen om zich verstaanbaar te maken. Maar zo lang dat nog lukt, is iedereen welkom.”

Wil je ook in een neerwaartse hond op zoek gaan naar je innerlijke chakra? De lessen worden tot en met september elke zondag van 10.30 tot 11.30 uur gegeven in de Paleistuin.

Foto: Balansz