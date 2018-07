Advocaat: “Malek F. mishandeld door politie”

Volgens advocaat Job Knoester is Malek F., de man die op 5 mei drie mensen neerstak op het plein bij de Haagse Hogeschool, bij zijn aanhouding “mishandeld” door de politie. Knoester spreekt van “disproportioneel politiegeweld”.

In de extra beveiligde rechtszaal van de rechtbank op Schiphol is maandag de pro-formazitting tegen de 32-jarige Syriër begonnen. Knoester noemde de aanhouding van Malek “mishandeling” vanwege het grote aantal schoten door agenten. “Zeker drie schoten waren niet nodig.” Agenten zouden nog hebben geschoten toen Malek F. al bloedend op de grond lag.

De advocaat blijft ontkennen dat F. handelde vanuit terroristische motieven. Volgens de advocaat kon de Palestijnse vluchteling uit Syrië zijn problemen psychisch niet meer aan en wilde hij daarom dood. Justitie verdenkt Malek F. wel van terreur. Zo schreef hij op Facebook dat “ongelovigen naar de hel moeten” en “dat hij ze met hulp van Allah graag zou zien lijden, nu en in het hiernamaals”. Ook riep Malek “Allahu akbar” tijdens de steekpartij. Maar volgens Knoester riep F. dat pas na de steekpartij en niet tijdens het steken.

Hekel aan Nederlandse samenleving

Volgens Justitie heeft Malek F. tijdens zijn verhoren gezegd dat hij een hekel heeft aan de Nederlandse samenleving en dat hij “mensen wilde afmaken”. Advocaat Knoester hecht daar weinig waarde aan. Volgens hem was Malek tijdens de eerste verhoren versuft van zijn schotwonden en de medicatie.

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie loopt nog. Zo heeft men nog altijd geen toegang kunnen krijgen tot de telefoon van F., omdat hij weigert zijn toegangscode af te staan. Malek F. wordt behandeld in de Penitentiaire Inrichting op Scheveningen. Het Openbaar Ministerie wil Malek laten opnemen in het Pieter Baan Centrum voor psychiatrisch onderzoek. De volgende zitting in de rechtbank op Schiphol is op 15 oktober om 10.00 uur.

