Goud voor Nederlandse vrouwenteam Keizer/Meppelink op EK Beachvolleybal

Het EK Beachvolleybal kwam zondag succesvol ten einde, met een goed resultaat voor Oranje. “We hadden het niet veel beter kunnen wensen. Het weer, Nederlandse vrouwen die het toernooi winnen. Het enige smetje is dat er geen Nederlandse mannen meer in het toernooi zaten op de slotdag”, aldus directeur van het toernooi Robbert Nummerdor.

Hiermee refereerde Nummerdor aan de opvallende uitschakeling van het duo Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen in de kwartfinale. Het Haagse tweetal was gekomen om de titel in het Zuiderpark op te halen, maar dat mislukte. Wel liet Den Haag volgens Nummerdor zien dat het “de beachsporthoofdstad van Nederland is, misschien wel van Europa.”

Bij de mannen won Noorwegen de finale van Letland. Bij de vrouwen ging de titel naar het Nederlandse duo Sanne Keizer en Madelein Meppelink. De ervaren beachvolleybalsters wonnen in de finale van Nina Betschart en Tanja Hüberli uit Zwitserland: 2-0 (21-16 26-24).