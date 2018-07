Haags echtpaar na drie weken concerten André Rieu: “Het is iedere avond weer anders”

Meer in

Drie weken lang vanuit je hotelkamer een concertreeks van je favoriete artiest meemaken. Voor het Haagse echtpaar Ruud en Ineke Elshout was dat de afgelopen tijd dagelijkse kost. Wekenlang verbleven ze in een hotel aan het Vrijthof in Maastricht met uitzicht op het podium, zodat ze alle dertien concerten van André Rieu konden meemaken.

Het paar gaat al vanaf de allereerste editie naar Maastricht en dit was hun veertiende keer. Ruud en Ineke hadden voor drie van de dertien concerten kaartjes gekocht; de andere bekeken ze vanaf hun hotelkamer. “Het is toch iedere avond weer anders”, vertelt Ruud. “We hebben steeds andere gasten op de kamer. Ook het publiek dat op het Vrijthof zit, kan totaal verschillend zijn: de ene dag is het vrij tam, de dag erna één groot feest.”

Het hoogtepunt voor Ruud? “In het eerste weekend komen alle hardcore fans van over heel de wereld naar Maastricht. Die vrijdag geven we dan een diner voor honderd trouwe fans. Dat is gewoon heel erg leuk.” Het echtpaar heeft ook een fansite waar zij hun beeldmateriaal van de afgelopen concerten zullen delen.

Foto: Omroep West

Luister hier naar het interview met Ruud Elshout op Den Haag FM.