Hagenaar opgepakt voor aanranding jong meisje in winkel Loosduinen

Een jong meisje is zondagmiddag in een winkel in Loosduinen aangerand door een man. Door snel handelen van winkelend publiek, kon de man aangehouden worden, meldt de politie op Twitter.

Het voorval gebeurde in een winkel op het Alphons Diepenbrockhof. Een 65-jarige Hagenaar zit vast voor verhoor. Het meisje is samen met haar moeder opgevangen op het bureau. Hoe het nu met haar is, is onduidelijk.

Dankzij adequaat optreden van omstanders werd vanmiddag op het Alphons Diepenbrockhof een 65-jarige Hagenaar aangehouden nadat hij een jong meisje onzedelijk betastte. De man zit vast voor verhoor, het meisje is op het bureau opgevangen met haar moeder. — Politie Den Haag (@POL_DenHaag) 22 juli 2018